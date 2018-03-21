Парк стратегических бомбардировщиков Ту-160 полностью обновят к 2030 году

СЕГОДНЯ 15:57 2018-03-21T15:59:52+03:00

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В результате производства новых самолетов и глубокой модернизации имеющихся машин российское военно ведомство рассчитывает полностью обновить парк стратегических бомбардировщиков Ту-160 к 2030 году.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в ходе визита на самарский завод «Кузнецов», производящий двигатели для дальней авиации.

«Мы собираемся весь парк наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 закупать в новом облике и проводить глубокую модернизацию самолетов, когда будет оставаться только один фюзеляж - все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться. Поэтому мы получим обновленный парк «стратегов» где-то к 2030 году», - рассказал Борисов.

По его словам, новые и модернизированные Ту-160 также получат передовые системы вооружения и специальное покрытие, снижающее радиолокационную заметность.

«Параллельно мы разрабатываем новые авиационные средства поражения, и нельзя сравнивать самолет Ту-160 с ракетами Х-55, Х-550, даже Х-101 и самолет, который мы надеемся получить в серии к 2030-м годам с новыми авиационными средствами поражения, которые будут иметь совершенно другие дальности», - добавил замминистра.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла, самый скоростной и тяжелый бомбардировщик из находящихся на вооружении. По состоянию на 2017 год в составе ВКС РФ было 17 таких машин.

В 2015 году принято решение о возобновлении производства бомбардировщиков этого типа. Осенью прошлого года первый самолет из новой серии передали из цеха окончательной сборки для прохождения заводских испытаний.