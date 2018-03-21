МИД Македонии на год продлил безвизовый режим для россиян

СЕГОДНЯ 18:09 2018-03-21T18:09:40+03:00

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Граждане России смогут ездить в Македонию без виз до 15 марта 2019 года. МИД республики продлили безвизовый режим на год. Об этом сообщает МИД РФ.

«МИД Республики Македонии проинформировал о принятом 13 марта 2018 года Правительством Республики Македонии решении об отмене визовых требований в отношении граждан России по краткосрочным поездкам в Македонию сроком еще на один год», - говоится в сообщении ведомства.

Для путешествия в Македонию достаточно иметь при себе заграничный паспорт и страховку. Безвизовый режим распространяется на краткосрочные поездки до 90 дней включительно за каждые полгода. Отсчет ведется с даты первого въезда.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Македония вскоре может переименоваться. Премьер-министр Зоран Заев заявил, что жители Македонии выберут для страны новое название к июню 2018 года. Инициатива связана с давней претензией Греции, которой не нравится географическая путаница, ведь на границе с республикой Македония находится греческая провинция Македония.