Правительство утвердило новые ставки утильсбора на автомобили

СЕГОДНЯ 16:10 2018-03-21T16:57:04+03:00

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В среду, 21 марта, появилась информация о том, что правительство РФ утвердило новые ставки утилизационного сбора на автомобили.

Как отмечается в соответствующем постановлении кабинета министров от 19 марта 2018 года, опубликованном на информационно-правовом портале «Гарант», новые нормативы вступят в силу с 1 апреля.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора», - говорится в документе.

Так, утильсбор для легковушек с объемом двигателя до одного литра вырастет на 16% - до 33 тысяч рублей, от одного до двух литров - на 90% (до 84 тысяч рублей), от двух до трех литров - также на 90% (до 126 тысяч рублей).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в сентябре прошлого года стало известно, что Минфин России заложил в проект бюджета на 2018-2020 годы индексацию утильсбора. Тогда отмечалось, что утилизационный сбор на автомобили в 2018 году может увеличиться на 15%.

В январе же вице-премьер РФ Аркадий Дворкович также заявил, что сбор может вырасти на 15%. При этом он подчеркнул, что индексация будет зависеть от номенклатуры и других платежей.