Сергей Безруков записал аудиокнигу для детей с нарушением зрения

СЕГОДНЯ 16:20 2018-03-21T16:20:43+03:00

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Вышла в свет аудиокнига Виктора Драгунского «Денискины рассказы» в прочтении Сергея Безрукова. Запись создана в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения.

«Денискины рассказы» Виктора Драгунского знакомы с детства, я ими зачитывался. И вот сейчас с большим удовольствием перечитал и записал их. Вроде бы и рассказы — про советское время, но они не устарели! Они такие настоящие, с понятной детям философией, без всякого назидания, нравоучений», - цитирует Безрукова телеканал «360».

По словам актера, эти рассказы помогают детям луче понять, что такое любовь, настоящая дружба и счастье. По словам артиста, такие произведения не устареют никогда.

Сообщается, что на аудиодиски было записано шестнадцать рассказов. А музыкальное сопровождение текстов было создано композитором Тимуром Эзугбая. Диски с аудиокнигой в качестве подарков будут отправлены в специализированные школы-интернаты для слепых и слабовидящих детей.