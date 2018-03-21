Россия призвала ООН оценить действия Киева по недопуску россиян на выборы президента

СЕГОДНЯ 16:38 2018-03-21T16:38:27+03:00

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РФ призвала Наблюдательную комиссию ООН по правам человека на Украине оценить действия украинских властей, которые ограничили россиян в праве голоса. Во время выборов президента России на Украине смогли проголосовать только сотрудники дипломатических учреждений. По словам представителя РФ Сергея Кондратьева, Киев нарушил международные правозащитные нормы.

«Хотели бы призвать Наблюдательную миссию в следующем докладе дать оценку действиям официального Киева в части недопуска российских граждан в посольство и генеральные консульства России на территории Украины в день выборов президента Российской Федерации 18 марта», – сказал дипломат на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Кондратьев рассказал, что 18 марта украинские силовики и кордон националистов преградили гражданам России путь к посольству и генеральным консульствам в Киеве, Одессе, Харькове и Львове, сообщает ТАСС.

Кроме того, дипломат отметил множественные нарушения прав человека со стороны СБУ и правоохранительных органов Украины. В России вызывает обеспокоенность, говорит Кондратьев, усиливающаяся дискриминация представителей Украинской православной церкви, рост давления на свободу слова и нападения на журналистов. Примерно на то же ранее указывала в свое докладе международная организация Amnesty International, передает сайт kp.ru.