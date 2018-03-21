В США отменены тысячи рейсов из-за снежного урагана

СЕГОДНЯ 16:39 2018-03-21T16:39:10+03:00

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Череда природных катаклизмов на Восточном побережье США, среди которых несколько сильнейших снегопадов, вынудили более десятка аэропортов отменить вылеты. В общей сложности отменено порядка 3200 рейсов.

В частности, в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди отменено 609 рейсов. Но это еще цветочки. Снежная буря, бушевавшая сутки в штате Нью-Джерси, полностью парализовала аэропорты Ла-Гуардия и Ньюарк. Там отменено более 2000 рейсов, сообщается на сайта FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов.

Ряд американских авиакомпаний приняли решение пойти на встречу своим клиентам и предлагают безвозмездно сдать или обменять билет на более поздние даты. «Если плохая погода или другие неконтролируемые события влияют на ваш полет и даты поездки, вы можете обменять билет без комиссии», — сообщила авиакомпания American Airlines. К ней присоединилась и авиакомпания Delta.

К настоящему моменту прогнозы синоптиков неутешительные: сильные снегопады продолжатся и будут сопровождаться порывистым ветром. Все это может привести к подтоплению целых районов на восточном побережье США.