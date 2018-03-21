Федеральные эксперты высоко оценивают ход проведения и итоги президентских выборов на Вологодчине

СЕГОДНЯ 16:35 2018-03-21T16:35:24+03:00

На выборы пришли 658 993 человек, явка составила 66,2%. Впервые в новейшей истории страны по этому показателю регион вошел в тройку лидеров по СЗФО

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За действующего Президента в регионе проголосовали более 453 тысяч вологжан или 72,41% пришедших на избирательные участки.

«Результат для Вологодской области рекордный. Важно, что он достигнут без серьезных нарушений. Выборы проведены чисто, идеально, прозрачно», - замечает политолог и политконсультант, эксперт СМИ Олег Матвейчев.

Полпред Президента в СЗФО Александр Беглов также отметил регион за хорошую организацию выборов.

«Мы наблюдаем за ситуацией в регионах из Москвы дистанционно, внимательно изучаем вопросы, связанные с подготовкой, проведением и итогами выборов Президента, в том числе и по линии Национального общественного мониторинга. Наши наблюдатели на месте отметили отличную организацию процесса голосования», - подчеркивает российский политолог и правозащитник Алексей Мартынов.

Вологодская область, а особенно Вологда и Череповец, показали рекордно высокую явку за всю историю выборов в регионе: Череповец – 69,3%. Вологда – 66,41%. В трех районах области явка превысила 71%.