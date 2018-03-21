Сенатор допустил запрет пневматики в связи со стрельбой в курганской школе

СЕГОДНЯ 16:50 2018-03-21T16:50:19+03:00

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Стрельба в школе в Курганской области может привести к тому, что некоторые «импульсивные люди» попытаются запретить в России пневматическое и травматическое оружие. Такое мнение выразил член Совета федерации от Волгоградской области Антон Беляков, комментируя инцидент в школе №15 города Шадринска.

«Власти у нас болезненно реагируют на такого рода происшествия, и я думаю, что эти призывы даже могут услышать и предпринять какие-то действия в этом направлении», - сказал Беляков.

Запрет не принесет желаемого результата, уверен Беляков. Не стоит путать причину и следствие, говорит сенатор. Помочь могут, по словам Белякова, повышение благосостояния населения, контроль за стрессом и психологическом состоянием школьников.Кроме того, необходимо разрушить романтический образ преступной жизни и асоциального поведения, который, по мнению сенатора, присутствует в ряде областей, в том числе и в Курганской, рассказывает «Газета.Ru».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Шадринске 13-летняя девочка во время отсутствия в классе учителя устроила стрельбу из пневматики по одноклассникам. Пострадали семь подростков.