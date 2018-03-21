Гендиректор РУСАДА призвал усилить дискуссии по невыполненным критериям для восстановления агентства

СЕГОДНЯ 16:48 2018-03-21T16:48:49+03:00

По словам Юрия Гануса, Россия не должна ослаблять свою позицию по этому вопросу

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что агентство призывает усилить дискуссии по поводу невыполненных критериев для восстановления в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, в ноябре прошлого года совет учредителей WADA решил продлить статус организации как не соответствующей международному кодексу. РУСАДА будет восстановлено, если будет признан доклад Макларена, а инспекторов WADA пустят в московскую антидопинговую лабораторию, опечатанную Следственным комитетом.

"Мы реально обеспокоены, потому что следующее заседание совета учредителей WADA будет уже в мае. Все, что произойдет до мая, может повлиять на соответствие РУСАДА. В этой связи я считаю, что критически важно понять - это два очень принципиальных вопроса, о чем говорили все руководители WADA", - сказал Ганус.

Он отметил, что Россия не должна ослаблять свою позицию по этому вопросу.

"По этим вопросам надо работать, искать решение. Когда мы отказываемся вступать в дискуссию, упрощается позиция обвинителя", - отметил он, передает ТАСС.