Гендиректор РУСАДА призвал усилить дискуссии по невыполненным критериям для восстановления агентства
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что агентство призывает усилить дискуссии по поводу невыполненных критериев для восстановления в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Напомним, в ноябре прошлого года совет учредителей WADA решил продлить статус организации как не соответствующей международному кодексу. РУСАДА будет восстановлено, если будет признан доклад Макларена, а инспекторов WADA пустят в московскую антидопинговую лабораторию, опечатанную Следственным комитетом.
"Мы реально обеспокоены, потому что следующее заседание совета учредителей WADA будет уже в мае. Все, что произойдет до мая, может повлиять на соответствие РУСАДА. В этой связи я считаю, что критически важно понять - это два очень принципиальных вопроса, о чем говорили все руководители WADA", - сказал Ганус.
Он отметил, что Россия не должна ослаблять свою позицию по этому вопросу.
"По этим вопросам надо работать, искать решение. Когда мы отказываемся вступать в дискуссию, упрощается позиция обвинителя", - отметил он, передает ТАСС.