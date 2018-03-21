На Украине больницы выбросили на свалку 1,5 тонны человеческих останков

СЕГОДНЯ 17:12 2018-03-21T17:12:34+03:00

Тела пролежали около двух месяцев, среди умерших были туберкулезники

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В украинском Запорожье на свалке нашли 1,5 тонны тонны медицинских отходов, среди которых были и человеческие останки. Отходы лежали около двух месяцев и начали распространять неприятный запах. Среди бинтов и ампул местные жители обнаружили биоматериалы, в том числе и больных туберкулезом.

«Видели руку, видели ногу – это то, что выпало из пакетов. Здесь бегают собаки, кошки – видно, это все разорвали», – цитирует жительницу Запорожья Татьяну Крылову сайт телеканала «Звезда».

Правоохранители провели проверку и установили, что помещение в промзоне принадлежит «Муниципальной экологической компании», которая вывозит отходы из медучреждений Днепра и Запорожья. Перед Новым годом на имущество организации суд наложил арест. Компания не имела права вывозить отходы, так они и пролежали 2,5 месяца, объясняет коммерческий директор фирмы Владимир Андреев.

Теперь суд отменил решение, и мусор начали вывозить на утилизацию. По данным СБУ, организации предстоит уничтожить около четырех тонн отходов, 1,5 тонны из которых – биологические, пишет ФАН.