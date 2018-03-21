СЕГОДНЯ 17:13 2018-03-21T17:13:40+03:00

Как заметил глава нашего государства, древние традиции этого праздника бережно передаются из поколения в поколение

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В среду, 21 марта, президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Наврузом и пожелал гражданам, отмечающим этот праздник, успехов, семейного благополучия и богатого урожая.

При этом глава государства отметил, что Навруз является «важной, неотъемлемой частью исторического, культурного, духовного наследия многих народов нашей страны». Также он подчеркнул, что древние традиции праздника весеннего равноденствия бережно передаются из поколения в поколение.

«Отрадно, что древние традиции Навруза бережно передаются из поколения в поколение, и сегодня, как и столетия назад, в городах и селах устраиваются широкие народные гуляния, умелые мастера с гордостью демонстрируют произведения декоративно-прикладного искусства, а в каждом доме готовятся национальные блюда, которыми щедро потчуют гостей», - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера, текст которой опубликован на сайте Кремля.

СПРАВКА «КП»

Навруз - день весеннего равноденствия, символизирует окончание зимы и приход весны. В 2010 году Генеральная ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.

В России это праздник отмечается как национальный в таких региона, как Дагестан, Татарстан и Башкортостан.