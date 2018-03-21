Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не нашла нарушений в поведении Слуцкого

СЕГОДНЯ 17:27 2018-03-21T17:27:57+03:00

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Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не обнаружила нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах к журналисткам. Об этом в среду, 21 марта, сообщил глава комиссии Отари Аршба.

"Мы выслушали мнение наших коллег, выслушали мнение господина Слуцкого, и считаем, что комиссия не находит нарушений поведенческих у Слуцкого", — заявил Аршба по итогам заседания комиссии.

На заседании присутствовали продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и журналист Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, которые ранее заявили о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Они направили жалобы в комиссию Госдумы по этике. Также против депутата выступила замредактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, но она не подавала жалобу в комиссию, передает РИА Новости.

Ранее Слуцкий назвал обвинения поклепом и попытками сделать из него "русского Харви Вайнштейна". Он выразил уверенность в том, что руководство нижней палаты парламента разберется в ситуации.