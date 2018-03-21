Госдума с 26 марта начнет работать по новому графику
В среду, 21 марта, Госдума приняла решение изменить график проведения пленарных заседаний и заседаний Совета Думы. Таким образом, уже со следующей недели - с 26 марта - парламентарии начнут работать по-новому: пленарные заседания будут проводиться по вторникам и четвергам, а Совет ГД - по понедельникам и средам.
Так, после того как все фракции поддержали предлагаемые изменения, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил: «Тогда попросим комитет по контролю и регламенту подготовить внесение изменений в регламент Госдумы, а аппарат попросим подготовиться к новому порядку работы. Новый порядок работы и организацию работы запускаем с вами со следующей недели».
Как ожидается, новый график позволит депутатам больше работать в регионах, передает ТАСС.
КСТАТИ
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