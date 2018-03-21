Новак: эффект от сделки ОПЕК+ для российского бюджета составил 1,2 трлн рублей

СЕГОДНЯ 17:56 2018-03-21T17:57:05+03:00

Еще в конце 2016 года государства ОПЕК и 11 стран, не входящих в эту организацию, подписали соглашение о сокращении добычи нефти Фото: REUTERS

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Министр энергетики РФ Александр Новак оценил эффект от соглашения по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) для российского бюджета. По его данным, в 2017 году наша казна получила от этой сделки дополнительно 1,2 триллиона рублей.

«2017 год был годом исполнения сделки (ОПЕК+). С учетом того, что отмечались более высокие цены, мы считаем, что в прошлом году федеральный бюджет получил дополнительно 1,2 триллиона рублей», - цитирует главу Минэнерго ТАСС. При этом доходы компаний, по словам Новака, составили «где-то 0,5 триллиона рублей».

Напомним, в конце 2016 года государства ОПЕК и 11 стран, не входящих в эту организацию, подписали соглашение о сокращении добычи нефти. Участники сделки договорились снизить добычу суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года. А в ноябре прошлого года соглашение было решено продлить до конца 2018 года.