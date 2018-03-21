В парламенте Косова правые распылили газ

СЕГОДНЯ 18:02 2018-03-21T18:02:14+03:00

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В парламенте непризнанного Косова депутаты ультраправого движения "Самоопределение" распылили слезоточивый газ. В результате было сорвано утверждение документа о демаркации границы провозглашенной республики с Черногорией.

По данным телеканала RTK, экстренное заседание парламента было запланировано на 11:00 по местному времени, но началось на час позже. Спикер парламента Кадри Весели перед началом мероприятия заявил, что ожидает принятия соглашения о демаркации.

Но сразу после начала депутаты Фиторе Пацоли и Джелаль Цвечла распылили слезоточивый газ, после чего заседание было прервано. В 2016 году в косовском парламенте уже распыляли слезоточивый газ, когда "Самоопределение" протестовало против принятия соглашения о демаркации границ с Черногорией, которое было подписано в Брюсселе.

Это уже четвертая попытка парламента Косова проголосовать за документ, принятия которого для визовой либерализации требуют от Приштины страны Запада.