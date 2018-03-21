2018-03-21T18:22:48+03:00
В мире

Министр внутренней безопасности США: РФ не повлияла на исход американских выборов в 2016 году

При этом глава ведомства считает, что попытки «вмешательства» все-таки предпринимались
Дарья ИВАШКИНА
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Министр внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен НильсенМинистр внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен НильсенФото: REUTERS
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Министр внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен Нильсен, выступая в среду, 21 марта, на слушаниях в спецкомитете сената США, заявила, что Россия не повлияла на исход президентских выборов, которые состоялись в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года.

Между тем, как утверждает глава американского ведомства, некие «российские субъекты» в то время «действовали против избирательных систем США». «Однако у нас нет доказательств того, что исход как-либо изменился в результате их попыток», - сказала Нильсен.

При этом руководитель МВБ выразила мнение, что угроза «российского вмешательства» сохраняется. «Мы признаем, что промежуточные выборы в 2018 году и выборы в будущем - это потенциальные цели для хакерских атак со стороны России», - цитирует Кирстьен Нильсен ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Вашингтон неоднократно обвинял Москву во «вмешательстве» в выборы 2016 года. Однако никаких доказательств американцы до сих пор так и не представили. При этом наша страна уже множество раз опровергала утверждения о якобы попытках повлиять на американские выборы. К примеру, в марте об отсутствии доказательств в пользу версии о «российском вмешательстве» еще раз сказал президент РФ Владимир Путин.

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