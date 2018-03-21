2018-03-21T18:23:06+03:00
Политика

Порошенко ввел в действие решение об электронной проверке въезжающих на Украину россиян

Биометрический контроль при пересечении границы иностранцами ввели с начала 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым правительству поручено проработать механизм электронной проверки въезжающих в страну граждан России и стран миграционного риска.

"Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики", - сообщила пресс-служба украинского президента.

В течение трех месяцев кабмин должен разработать и внести на рассмотрение Верховной рады пакет законопроектов "о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства из государств миграционного риска" механизма предварительной проверки оснований для въезда на Украину.

А также правительству поручено усовершенствовать политику в сфере "интегрированного управления границами", передает ТАСС.

Напомним, биометрический контроль при пересечении границы иностранцами ввели с начала 2018 года.

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