2018-03-21T18:42:51+03:00
Политика

МВД Беларуси назвало возможные сроки подписания соглашения о визах с Россией

Речь идет об усеченном варианте этого документа
Дарья ИВАШКИНА
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МВД Беларуси назвало возможные сроки подписания соглашения о визах с РоссиейМВД Беларуси назвало возможные сроки подписания соглашения о визах с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 21 марта, министерство внутренних дел Беларуси назвало возможные сроки подписания соглашения о визах с РФ. Речь идет об усеченном варианте белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз, который, как ожидается, позволит обеспечить беспрепятственный транзит болельщиков на чемпионат мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018).

Как заявили в МВД республики, документ планируется подписать до 4 июня. «Усеченный вариант белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз планируется подписать до 4 июня», - говорится на сайте белорусского ведомства.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года в Гомеле состоялось заседание Совета министров России и Беларуси, в ходе которого, в частности, премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что в ближайшем будущем Москве и Минску удастся договориться о взаимном признании виз, а также урегулировать другие вопросы въезда на территорию Союзного государства.

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