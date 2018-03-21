2018-03-21T18:47:55+03:00
Политика

Фонд Маршалла попал в список нежелательных в России организаций

НКО создали для укрепления трансатлантического сотрудничества и поддержки гражданского общества на Балканах
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Министерство юстиции России. Фото: Александр Щербак/ТАССМинистерство юстиции России. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Изменить размер текста:

Минюст России включил Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов в список организаций, деятельность которых в стране нежелательна. Об этом говорится на сайте министерства.

На сайте НКО указано, что организация создана в 1972 году для «укрепления трансатлантического сотрудничества в духе Плана Маршалла» и «поддержки гражданского общества на Балканах и в регионе Черного моря посредством укрепления демократических инициатив, законности и регионального сотрудничества».

Планом Маршалла называют программу по восстановлению Европы после Второй мировой войны. Проект предложил в 1947 году американский госсекретарь Джордж Маршалл.

Фонд имеет отделения в Берлине, Париже, Брюсселе, Белграде, Анкаре, Бухаресте, Варшаве, Братиславе, Турине и Стокгольме. НКО регулярно проводит образовательные мероприятия на общественно-политические темы.

Фонд Маршалла стал 14-й организацией в списке нежелательных в России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве смертность среди трудоспособного населения снизилась на 38%
Процесс по делу о крушении MH17 будет проходить в окружном суде Гааги
У здания правительства Украины митингующие столкнулись с полицейскими
Украинский телеканал уволил режиссера за показ в эфире карты страны без Крыма
В британском кинотеатре умер зритель, купивший VIP-билет
МВД Беларуси назвало возможные сроки подписания соглашения о визах с Россией
Порошенко ввел в действие решение об электронной проверке въезжающих на Украину россиян
Министр внутренней безопасности США: РФ не повлияла на исход американских выборов в 2016 году
МИД Македонии на год продлил безвизовый режим для россиян
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России
В парламенте Косова правые распылили газ
Новак: эффект от сделки ОПЕК+ для российского бюджета составил 1,2 трлн рублей
В Минобороны заявили, что на территориях боевиков в Сирии нашли более 40 тонн отравляющих веществ
Песков опроверг слухи об отставке Лаврова
Госдума с 26 марта начнет работать по новому графику
«Газпром» оспорит законность наложенного Украиной антимонопольного штрафа