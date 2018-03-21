Фонд Маршалла попал в список нежелательных в России организаций

СЕГОДНЯ 18:47 2018-03-21T18:47:55+03:00

НКО создали для укрепления трансатлантического сотрудничества и поддержки гражданского общества на Балканах

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Минюст России включил Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов в список организаций, деятельность которых в стране нежелательна. Об этом говорится на сайте министерства.

На сайте НКО указано, что организация создана в 1972 году для «укрепления трансатлантического сотрудничества в духе Плана Маршалла» и «поддержки гражданского общества на Балканах и в регионе Черного моря посредством укрепления демократических инициатив, законности и регионального сотрудничества».

Планом Маршалла называют программу по восстановлению Европы после Второй мировой войны. Проект предложил в 1947 году американский госсекретарь Джордж Маршалл.

Фонд имеет отделения в Берлине, Париже, Брюсселе, Белграде, Анкаре, Бухаресте, Варшаве, Братиславе, Турине и Стокгольме. НКО регулярно проводит образовательные мероприятия на общественно-политические темы.

Фонд Маршалла стал 14-й организацией в списке нежелательных в России.