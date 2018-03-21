В британском кинотеатре умер зритель, купивший VIP-билет

СЕГОДНЯ 18:51 2018-03-21T18:52:48+03:00

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В одном из кинотеатров британского города Бирмингема умер зритель, купивший билет на VIP-сеанс. В таком зале кресла имеют подставки для ног, регулирующиеся при помощи кнопок. Мужчина застрял под креслом и через некоторое время скончался в результате сердечного приступа, пишет газета Daily Star.

Отмечается, что в конце просмотра фильма британец уронил под кресло телефон и попытался его достать. Когда он опустился вниз, его голова застряла под автоматической выдвигающейся подножкой кресла. Его смогли достать только после того, как сломали подставку для ног.

Пострадавшего отправили в больницу с сердечным приступом, который случился из-за сильного стресса. Врачи смогли его реанимировать, но через неделю мужчина скончался в больнице.

Власти проводят расследование инцидента.