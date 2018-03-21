В Москве смертность среди трудоспособного населения снизилась на 38%

СЕГОДНЯ 19:48 2018-03-21T19:48:22+03:00

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Смертность среди трудоспособного населения Москвы снизилась на 38%. Как заметил заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников, средняя ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2017 года составляет практически 78 лет.

«На 38% снизилась смертность людей в трудоспособном возрасте. Я напомню, что продолжительность жизни, ожидаемая в Москве по итогам 2017 года, это практически 78 лет», - сказал заместитель градоначальника.

Также чиновник отметил, что российская столица признана мировым лидером по темпам прироста продолжительности жизни. «Ни один регион России не может похвастаться такими результатами», - приводит слова Печатникова РИА Новости.

Кстати, напомним, президент РФ Владимир Путин, обращаясь 1 марта к Федеральному собранию, заявил, что продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена до 80 лет и выше.