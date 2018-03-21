Джонсон рассказал о большой работе с российской полицией при подготовке к ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 20:09 2018-03-21T20:09:34+03:00

Британский министр заявил, что хочет знать, как наша страна собирается обеспечивать безопасность граждан Соединенного Королевства во время турнира

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая в среду, 21 марта, на заседании парламентского комитета по иностранным делам, рассказал о «большой работе с российской полицией». По его словам, Лондон предпринял меры, чтобы наладить координацию с нашими правоохранителями в связи с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«За последние несколько месяцев была проделана большая работа с российской полицией, чтобы постараться наладить координацию. Я хочу услышать от России, как они намереваются позаботиться о гражданах Великобритании, которые приедут на ЧМ-2018», - цитирует Джонсона ТАСС.

Также британский министр подчеркнул, что к настоящему времени от английских болельщиков поступило 24 тысячи заявок на получение визы для поездки на чемпионат мира в Россию.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте Великобритания призвала ряд других стран поддержать бойкотирование ЧМ-2018. Тогда отмечалось, что инициативу Лондона могут поддержать власти Японии, Польши и Австралии.