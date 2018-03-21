2018-03-21T20:27:52+03:00
В мире

Властям штатов США запретили покупать антивирусы «Касперского» за госсредства

Продукцию компании изъяли из каталога управления по оказанию услуг общего профиля
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Министр внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен Нильсен, выступая в среду, 21 марта, на слушаниях в спецкомитете американского сената, сообщила об изъятии антивирусных компьютерных программ «Лаборатории Касперского» из каталога управления по оказанию услуг общего профиля (GSA). Таким образом, власти штатов больше не смогут приобретать продукты российской компании за счет средств федерального бюджета.

«Как вы знаете, мы выпустили обязательную к выполнению директиву об изъятии этих программ из федеральных компьютерных систем. Однако мы не имеем полномочий обязывать штаты делать это, но мы исключили их (программы "Лаборатории Касперского") из каталога GSA, который позволяет штатам покупать эти антивирусы за счет средств федерального бюджета», - цитирует Нильсен ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в сентябре министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов призвало госучреждения отказаться от продуктов российского разработчика антивирусного ПО. Ведомство обосновало это тем, что программы российской фирмы «могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США».

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