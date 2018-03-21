2018-03-21T20:32:22+03:00
Дом. Семья

В Сети набирает популярность видео с хаски, отвечающим на зов соседа

Собака покоряет своей отзывчивостью!
Вера КОН
Поделиться:

Видео с хаски, отвечающим на крик соседа.

Изменить размер текста:

В соцсетях становится популярным ролик с хаски, снятый в Китае. На видео мы слышим, как мужчина изображает собачий вой. А затем видим, как в одном из окон здания напротив появляется мордочка хаски. Высунувшись, пёс дружелюбно ответил китайцу, которого, вероятно, счёл «сородичем».

В YouTube ролик опубликовали сразу несколько развлекательных каналов. Но ни один не указал, кто, где и когда снял это видео. Остаётся лишь догадываться, как часто «перекрикиваются» хаски и его сосед-мужчина.

Ещё одна история с хаски недавно случилась в России. Но эта история, напротив, очень грустная. Во Владимире пьяный отец до полусмерти избил щенка своего сына-подростка. У хаски Таффи повреждены глаза, травмы живота и выбиты зубы... То, что трехмесячная собачка вообще жива - чудо (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ: Трамп разозлился из-за утечки информации о совете не поздравлять Путина
«Союз» с новым экипажем МКС стартовал с Байконура
Генсек ООН поздравил Путина с победой на президентских выборах
Властям штатов США запретили покупать антивирусы «Касперского» за госсредства
Джонсон рассказал о большой работе с российской полицией при подготовке к ЧМ-2018
В Москве смертность среди трудоспособного населения снизилась на 38%
Процесс по делу о крушении MH17 будет проходить в окружном суде Гааги
У здания правительства Украины митингующие столкнулись с полицейскими
Украинский телеканал уволил режиссера за показ в эфире карты страны без Крыма
В британском кинотеатре умер зритель, купивший VIP-билет
Фонд Маршалла попал в список нежелательных в России организаций
МВД Беларуси назвало возможные сроки подписания соглашения о визах с Россией
Порошенко ввел в действие решение об электронной проверке въезжающих на Украину россиян
Министр внутренней безопасности США: РФ не повлияла на исход американских выборов в 2016 году
МИД Македонии на год продлил безвизовый режим для россиян
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России
В парламенте Косова правые распылили газ
Новак: эффект от сделки ОПЕК+ для российского бюджета составил 1,2 трлн рублей
В Минобороны заявили, что на территориях боевиков в Сирии нашли более 40 тонн отравляющих веществ
Песков опроверг слухи об отставке Лаврова
Госдума с 26 марта начнет работать по новому графику
«Газпром» оспорит законность наложенного Украиной антимонопольного штрафа