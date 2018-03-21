В Сети набирает популярность видео с хаски, отвечающим на зов соседа

СЕГОДНЯ 20:32 2018-03-21T20:32:22+03:00

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В соцсетях становится популярным ролик с хаски, снятый в Китае. На видео мы слышим, как мужчина изображает собачий вой. А затем видим, как в одном из окон здания напротив появляется мордочка хаски. Высунувшись, пёс дружелюбно ответил китайцу, которого, вероятно, счёл «сородичем».

В YouTube ролик опубликовали сразу несколько развлекательных каналов. Но ни один не указал, кто, где и когда снял это видео. Остаётся лишь догадываться, как часто «перекрикиваются» хаски и его сосед-мужчина.

Ещё одна история с хаски недавно случилась в России. Но эта история, напротив, очень грустная. Во Владимире пьяный отец до полусмерти избил щенка своего сына-подростка. У хаски Таффи повреждены глаза, травмы живота и выбиты зубы... То, что трехмесячная собачка вообще жива - чудо (подробности)