Генсек ООН поздравил Путина с победой на президентских выборах
В среду, 21 марта, президент РФ Владимир Путин побеседовал по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В частности, в ходе этой беседы генсек всемирной организации поздравил главу нашего государства с победой на состоявшихся 18 марта президентских выборах.
Кроме того, собеседники обсудили ряд актуальных международных вопросов, в том числе ситуацию в Сирии. «При обсуждении ситуации в Сирии акцентирована важность координирующей роли ООН в деле восстановления мира и достижения политического урегулирования в этом государстве. С российской стороны высказана готовность продолжать содействие женевскому процессу под эгидой ООН», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также там отмечается, что в ходе разговора Гутерреш подчеркнул особый вклад Москвы в поддержание глобальной безопасности и стабильности.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в России прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Владимир Путин: после обработки 99,75% протоколов участковых комиссий он набрал 76,6% голосов. Окончательные же итоги голосования будут объявлены в ближайшие дни - не позднее 29 марта.