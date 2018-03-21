Генсек ООН поздравил Путина с победой на президентских выборах

СЕГОДНЯ 20:40 2018-03-21T20:40:46+03:00

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили кризис в Сирии

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В среду, 21 марта, президент РФ Владимир Путин побеседовал по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В частности, в ходе этой беседы генсек всемирной организации поздравил главу нашего государства с победой на состоявшихся 18 марта президентских выборах.

Кроме того, собеседники обсудили ряд актуальных международных вопросов, в том числе ситуацию в Сирии. «При обсуждении ситуации в Сирии акцентирована важность координирующей роли ООН в деле восстановления мира и достижения политического урегулирования в этом государстве. С российской стороны высказана готовность продолжать содействие женевскому процессу под эгидой ООН», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также там отмечается, что в ходе разговора Гутерреш подчеркнул особый вклад Москвы в поддержание глобальной безопасности и стабильности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в России прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Владимир Путин: после обработки 99,75% протоколов участковых комиссий он набрал 76,6% голосов. Окончательные же итоги голосования будут объявлены в ближайшие дни - не позднее 29 марта.