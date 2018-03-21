СЕГОДНЯ 21:02 2018-03-21T21:02:58+03:00

«Союз» с новым экипажем МКС стартовал с Байконура Фото: REUTERS

Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 23 марта

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В среду, 21 марта, пилотируемый космический корабль «Союз МС-08» с тремя членами экипажа новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) стартовал с космодрома «Байконур». Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» был осуществлен в назначенное время - в 20:44 мск.

«Осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-08" с тремя космонавтами на борту», - сказал представитель госкорпорации «Роскосмос» ТАСС.

Стоит отметить, что стыковка корабля, на борту которого находятся космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, с МКС запланирована на 22:41 мск 23 марта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на Международной космической станции новых членов экипажа готовятся встречать российский космонавт Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.