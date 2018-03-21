СМИ: Трамп разозлился из-за утечки информации о совете не поздравлять Путина

СЕГОДНЯ 21:28 2018-03-21T21:28:44+03:00

Американский лидер расспросил всех, кто мог предоставить журналистам эти сведения

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В среду, 21 марта, американские СМИ сообщили, что президента США Дональда Трампа сильно разозлила утечка информации о том, что его советники рекомендовали ему не поздравлять российского лидера Владимира Путина с победой на состоявшихся 18 марта выборах.

Как рассказал журналистам источник, близкий к хозяину Белого дома, Трамп даже пытался выяснить, как сведения, доступ к которым имел лишь очень ограниченный круг сотрудников администрации, попали в средства массовой информации. Для этого глава Соединенных Штатов расспросил всех возможных виновников, сообщает CNN.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп не стал прислушиваться к мнению своих помощников по нацбезопасности. Как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 20 марта, между президентом РФ и американским лидером состоялся телефонный разговор, в ходе которого глава Соединенных Штатов все-таки поздравил Путина с победой на президентских выборах.