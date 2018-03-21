Глава Египта поздравил Путина с победой на президентских выборах

СЕГОДНЯ 22:16 2018-03-21T22:16:31+03:00

При этом лидеры двух стран обсудили отношения между Москвой и Каиром, а также ситуацию в Сирии

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В среду, 21 марта, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси. В ходе этого разговора лидер арабской республики поздравил главу нашего государства с победой на состоявшихся 18 марта выборах. А Путин в ответ пожелал успешного проведения президентских выборов в Египте, запланированных на 26–28 марта.

Кроме того, собеседники обсудили урегулирование сирийского кризиса, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса многопланового российско-египетского сотрудничества. «В частности, с удовлетворением констатировано, что в ближайшее время будет возобновлено прямое авиасообщение между Москвой и Каиром», - говорится на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в России прошли президентские выборы, на которых, набрав 76,6% голосов избирателей, победил действующий глава государства Владимир Путин. А 20 марта была названа точная дата инаугурации избранного президента. Как выяснилось, церемония состоится 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.