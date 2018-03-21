2018-03-21T23:05:33+03:00
Политика

Захарова опровергла слухи о возможном уходе Лаврова с поста

Дипломат назвала ранее появившуюся в СМИ информацию фейком
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 21 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ранее появившуюся в СМИ информацию о якобы уходе Сергея Лаврова с поста министра иностранных дел. Так, она назвала распространенные телеканалом RTVI сообщения фейком.

«Никаких источников, как я поняла, у канала нет, то есть это даже не сплетня. Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу. Думаю, эта публикация RTVI - что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

При этом она заметила, что еще в январе Лавров рассказал журналистам о своем отношении к работе: в ходе пресс-конференции он заявил, что обеспечивать работу российского внешнеполитического ведомства - его главная задача, и он не привык заниматься чем-то еще.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг сообщения о возможной отставке министра иностранных дел Сергея Лаврова, назвав их спекуляцией.

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