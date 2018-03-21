Во Франции Саркози отпустили из-под стражи

21 Март 23:17 2018-03-21T23:19:14+03:00

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Экс-президента Франции Николя Саркози допросили и отпустили из-под стражи. Политик отвечал на вопросы следователей по делу о возможном незаконном финансировании Ливией его президентской кампании в 2007 году.

Как передает телеканал BFMTV, допрос бывшего главы государства в Центральном управлении по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями в городе Нантере продолжался более 20 часов. Все это время Саркози находился под стражей и не мог покинуть здание.

По данным телеканала, политика отпустили домойц, в Париж, только на ночь. В четверг к восьми утра экс-президент должен снова явиться на допрос. Кроме того, в Нантере ожидают прибытие трех судей, которые могут предъявить Саркози обвинение или объявить его свидетелем по делу.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в среду утром Саркози в полицейской машине доставили на допрос по делу об участии ливийского правительства в финансировании его президентской каммпании. Экс-президент Франции впервые дал показания по этому делу.

Напомним, в 2011 году сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от Саркози признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. После шумихи в прессе в 2013 году во Франции началось расследование.