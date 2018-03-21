Президент Перу уходит в отставку

21 Март 23:36 2018-03-21T23:36:59+03:00

Глава государства объявил об этом в обращении к нации

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Президент Перу Педро Пабло Кучински уходит в отставку. Свое намерение глава государства подтвердил в среду во время обращения к нации.

«Я не хочу быть помехой тому, чтобы наша нация ступила на так необходимый ей путь единства и гармонии, по которому мне не позволили идти. Я не хочу, чтобы моя родина или моя семья продолжали страдать из-за неопределенности последних дней», - сказал он.

Кучински отметил, что это лучший выход для Перу, и что дела будущему главе государства он передаст в соответствии с действующим конституционным порядком, передает сайт газеты La Republica.

Ранее стало известно, что парламент намерен рассмотреть вопрос об импичменте главе государства после скандала, связанного с коррупционными схемами в бразильской строительной корпорации Odebrecht. А 20 марта в СМИ появились записи скрытых видеокамер, на которых сторонники Кучински в парламенте Перу пытаются убедить коллег голосовать против импичмента, обещая денежные вознаграждения и привилегии.