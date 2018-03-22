Telegram обжаловал в ЕСПЧ штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования

СЕГОДНЯ 00:29 2018-03-22T00:29:35+03:00

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В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена жалоба от руководства Telegram на решение суда оштрафовать мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Об этом рассказал адвокат компании Павел Чиков.

По его словом, в заявлении Telegram сказано, что попытка привлечь его к ответственности «нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ», что гарантировано статьей 10 Конвенции о защите прав человека, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в 2017 году Роскомнадзор потребовал от владельцев мессенджера Telegram соблюдать российские законы, в частности, зарегистрироваться в России и перенести сюда данные и переписку пользователей. Также среди требований, предоставлять доступ к аккаунтам пользователей силовикам по решению суда. В противном случает мессенджер пообещали заблокировать.