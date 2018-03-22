Шойгу сравнил армию России с ледоколом

СЕГОДНЯ 00:43 2018-03-22T00:43:11+03:00

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Армия России похожа на ледокол, который может провести много времени в автономном плавании. Такое сравнение привел Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии награждения авторов песен на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда».

«Мы — как ледокол. У нас все свое — можем плыть, и плыть, и плыть. У нас свои театры. У нас свои музеи и библиотеки, свои институты и университеты, свои академии, своя наука. У нас своя «Юнармия», - сказал Шойгу.

Глава Минобороны выразил уверенность, что у российских вооруженных сил нет конкурентов. По его словам, департамент культуры Минобороны организует гастроли участников «Новой Звезды» по гарнизонам Вооруженных сил РФ, передает РИА Новости.

«Сегодня вы влились в этот замечательный коллектив, который слушает и слышит вас, ценит ваш талант и надеется увидеть вас на наших сценах, в военных округах, армиях и флотах», — добавил он.

Шойгу подчеркнул, что конкурс показал, насколько богата Россия талантливыми поэтами и композиторами. Он отметил, что в стране много талантливых музыкантов «от которых мы еще не успели устать». Министр пожелал, чтобы их новые песни звучали именно в армейском конкурсе.