2018-03-22T01:08:27+03:00
Политика

Сын Муаммара Каддафи готов дать показания против Саркози

Саиф аль-Ислам был свидетелем финансирования ливанским правительством предвыборной кампании политика
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Ливии Муаммар Каддафи и президент Франции Николя Саркози (2007 год)Глава Ливии Муаммар Каддафи и президент Франции Николя Саркози (2007 год)Фото: REUTERS
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Сын Муаммара Каддафи готов дать показания по делу о финансировании правительством Ливии предвыборной кампании экс-президента Франции Николя Саркози. Саиф аль-Ислам Каддафи заявил, что у него есть доказательства того, что деньги на президентскую гонку французскому политику предоставлял его отец, а также нелегальные фонды.

Ранее сын убитого в 2011 году ливийского лидера сообщал, что был свидетелем первых поставок денег Клоду Гуанту, который тогда возглавлял предвыборный штаб Саркози, пишет Middle East Monitor.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в среду утром Саркози в полицейской машине доставили на допрос по делу об участии ливийского правительства в финансировании его президентской каммпании. Экс-президент Франции впервые дал показания по этому делу.

Саркози отпустили домой на ночь после более чем 20 часов допроса. В четверг утром политик должен снова прибыть на допрос.

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