Опрос: Жители Нидерландов поддержали закон о «Большом брате»

СЕГОДНЯ 02:03 2018-03-22T02:03:25+03:00

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Большинство голландцев поддержали на референдуме принятие закона о «Большом брате». Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного центром по исследованию общественного мнения Ipsos.

Чтобы высказать свое отношение к расширению возможностей спецслужб страны, на избирательные участки пришли 48% граждан, имеющих право голоса. По закону, достаточно явки 30% электората, чтобы объявить голосование состоявшимся. Также парралельно в Нидерландах проходили выборы в местные советы.

Согласно опросу, за закон высказались 49% избирателей, а против него - 48%. Данные экзитпола были озвучены Нидерландской телерадиовещательной корпорацией после закрытия подавляющего большинства избирательных участков. Предварительные результаты референдума станут известны уже в течение нескольких часов, передает ТАСС.

Если число проголосовавших за документ превысит его противников, закон просто вступит в силу с 1 мая. После этого Служба общей разведки и безопасности и Служба военной разведки и безопасности получат дополнительные возможности: вести массовую слежку в соцсетях и мессенджерах, перехватывать интернет-корреспонденцию. Под действие закона будут подпадать все без исключения устройства, в том числе мобильные телефоны, компьютеры и приставки для цифрового телевидения.