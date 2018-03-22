«Нафтогаз» поднял цены для промышленных потребителей почти на 10%

СЕГОДНЯ 02:21 2018-03-22T02:24:36+03:00

Новые тарифы вступают в силу с апреля и будут дифференцироватья в зависимости от объемов и условий оплаты

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Украинская компания «Нафтогаз» представила своим клиентам новые тарифы на голубое топливо, которые вступят в силу с апреля. Новые предложения опубликованы на сайте компании.

В пресс-службе «Нафитогаз» отметили, что по сравнению с мартовскими тарифами, в апреле цены увеличены на 7,4%-9,8%.

«Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объёмов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчётов с «Нафтогазом», — сообщает компания.

Как сообщал сайт kp.ru, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» выплатить НАК «Нафтогаз Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газадля транзита. По итогам двух арбитражных производств «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.

После этого вердикта российская компания решила разорвать контракты с украинской стороной.