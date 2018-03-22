Песков: Выход США из договора по ПРО угрожает международной безопасности

СЕГОДНЯ 02:40 2018-03-22T02:45:55+03:00

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Решение Вашингтона выйти из договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) ставит под угрозу стабильность и безопасность во всем мире. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они поставили под угрозу систему взаимного ядерного сдерживания — а это одна из базовых составляющих системы международной стабильности и безопасности. С тех пор Россия не раз становилась мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны», — сказал он в интервью RT.

Представитель Кремля отметил, что сегодня под угрозой оказалась сама система ядерного сдерживания. По его словам Россия неоднократно предлагала США сотрудничество и взаимные уступки, но не увидела в ответных шагов.

«В результате у России не оставалось выбора, кроме как показать, что независимо от условий и несмотря на постоянные усилия наших западных коллег по созданию «ракетного щита», Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания», — пояснил Песков.

Как писал сайт kp.ru, глава МИД РФ Серегей Лавров высказывал мнение, что глобальная система противоракетной обороны, которую развертывают США вокруг России, создана не против угроз со стороны Ирана и КНДР. Он отметил, что, по оценке российских военных, ПРО США «нацелены на то, чтобы обесценить» стратегический ядерный потенциал РФ.