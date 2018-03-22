Минтруд предложит проиндексировать пенсии выше инфляции 2019-2021 годов

СЕГОДНЯ 03:34 2018-03-22T03:42:14+03:00

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Министерство труда и соцзащиты готовит в рамках бюджетного цикла 2019-2021 годов предложения по индексации пенсий выше инфляции. Об этом рассказал глава ведомства Максим Топилин.

«Мы уже фактически с этого года приступили к реализации этой задачи. Я напомню, что на 3,7% пенсии проиндексированы с 1 января... Мы с вами будем в рамках бюджетного цикла, прежде всего 2019-2021 годов, готовить системные предложения по тому, чтобы выйти на решение новых задач, которые поставлены президентом», - сказал он на расширенном заседании правления Пенсионного фонда

По словам Топилина, Минтруд будет ориентироваться на утвержденную в 2013 году стратегию развития пенсионной системы, которая ставит целью добиться к 2030 году уровень пенсий в 2,5 - 3 прожиточных минимумов, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что Пенсионный фонд России (ПФР) для удобства граждан подготовил законопроект, который введет информирование о потере пенсионных накоплений при досрочной смене фонда. В 2017 году россияне утратили 33,9 млрд рублей из-за досрочного перевода накоплений в другой фонд. По оценкам отраслевых организаций, ущерб составляет больше 50 млрд рублей.