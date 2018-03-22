2018-03-22T03:42:14+03:00
Общество

Минтруд предложит проиндексировать пенсии выше инфляции 2019-2021 годов

Ведомство будет ориентироваться на стратегию развития пенсионной системы 2013 года
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Министр труда и соцзащиты Максим ТопилинМинистр труда и соцзащиты Максим ТопилинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Министерство труда и соцзащиты готовит в рамках бюджетного цикла 2019-2021 годов предложения по индексации пенсий выше инфляции. Об этом рассказал глава ведомства Максим Топилин.

«Мы уже фактически с этого года приступили к реализации этой задачи. Я напомню, что на 3,7% пенсии проиндексированы с 1 января... Мы с вами будем в рамках бюджетного цикла, прежде всего 2019-2021 годов, готовить системные предложения по тому, чтобы выйти на решение новых задач, которые поставлены президентом», - сказал он на расширенном заседании правления Пенсионного фонда

По словам Топилина, Минтруд будет ориентироваться на утвержденную в 2013 году стратегию развития пенсионной системы, которая ставит целью добиться к 2030 году уровень пенсий в 2,5 - 3 прожиточных минимумов, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что Пенсионный фонд России (ПФР) для удобства граждан подготовил законопроект, который введет информирование о потере пенсионных накоплений при досрочной смене фонда. В 2017 году россияне утратили 33,9 млрд рублей из-за досрочного перевода накоплений в другой фонд. По оценкам отраслевых организаций, ущерб составляет больше 50 млрд рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Дублине горят несколько этажей гостиницы Metro Hotel
Песков: Выход США из договора по ПРО угрожает международной безопасности
«Нафтогаз» поднял цены для промышленных потребителей почти на 10%
Опрос: Жители Нидерландов поддержали закон о «Большом брате»
Гройсман: «Украина отвязалась от российской зависимости»
Сын Муаммара Каддафи готов дать показания против Саркози
Шойгу сравнил армию России с ледоколом
Telegram обжаловал в ЕСПЧ штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования
Витас устроил пальбу холостыми патронами у своего дома в Барвихе
Президент Перу уходит в отставку
Во Франции Саркози отпустили из-под стражи
Захарова опровергла слухи о возможном уходе Лаврова с поста
Трамп объяснил свой звонок Путину
Журналистов отзывают из Госдумы после оправдания Слуцкого
Глава Египта поздравил Путина с победой на президентских выборах
Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку до 1,5-1,75%
Реальные доходы россиян выросли впервые с 2017 года
СМИ: Трамп разозлился из-за утечки информации о совете не поздравлять Путина
«Союз» с новым экипажем МКС стартовал с Байконура
Генсек ООН поздравил Путина с победой на президентских выборах