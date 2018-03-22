2018-03-22T04:18:07+03:00
Политика

Посол РФ в США обсудил с конгрессменом возобновление межпарламентского диалога

Анатолий Антонов побеседовал с Рэндом Полом
Юлия ДИВЕЕВА
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Сенатор Конгресса США от республиканской партии Рэнд Пол (слева) и Посол РФ В США Анатолий АнтоновСенатор Конгресса США от республиканской партии Рэнд Пол (слева) и Посол РФ В США Анатолий АнтоновФото: СОЦСЕТИ
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Российский посол в США Анатолий Антонов встретился с сенатором-республиканцем Конгресса Рэндом Полом. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии в Вашингтоне. Речь во время беседы шла о возобновлении межпарламентского диалога.

"Посол Антонов и сенатор Пол обсудили российско-американские отношения, перспективы возобновления межпарламентского диалога", - говорится в сообщении Twitter.

До этого посол РФ в интервью высказал мнение, что Конгресс США "одержим русофобией" и им движут "политически мотивированные эмоции, а не ясно мыслящий ум". Он отметил, что американские конгрессмены и сенаторы не желают встречаться с ним, боясь критики, передает ТАСС.

Америкаснкие СМИ предположили, что законодатели не хотят оказаться в центре внимания прессы "из-за встречи с российским послом" в связи с шумихой, поднятой ранее в Вашингтоне после встречи тогдашнего сенатора, а ныне министра юстиции Джеффа Сешнса с предшественником Антонова Сергеем Кисляком.

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