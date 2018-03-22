2018-03-22T04:49:33+03:00
Политика

Пушков: Киев ломает экономику Украины через колено

Сенатор Совфеда РФ отметил, что правительство республики избрало антироссийскую основу -главной стратегической линией
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский сенатор Алексей ПушковРоссийский сенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал прекращение действия программы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Украиной. По его мнению, Киев ломает устоявшуюся экономику республики.

"Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено. Торжество политики над экономикой", — написал парламентарий в микроблоге в Twitter.

Твит Алексея Пушкова Фото: СОЦСЕТИ

Твит Алексея ПушковаФото: СОЦСЕТИ

Пушков также отметил, что «разрыв всех видов отношений с Россией и перестройка самой Украины на антироссийской основе» стала основной стратегией Киева.

Ране сайт kp.ru цитировал слова премьер-министр Незалежной Владимира Гройсмана, еоторый считает, что Украина станет сильнее после разрыва торгово-экномических отношений с РФ.

В среду правительство Украины остановило программу по экономическому сотрудничеству с Россией. Решение кабмин принял 21 марта без обсуждения.

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