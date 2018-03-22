«Дождь» и РБК приостановили работу с Госдумой из-за решения по Слуцкому

СЕГОДНЯ 06:04 2018-03-22T06:04:24+03:00

Телеканал "Дождь" нее согласен с решением комиссии Госдумы по депутату Слуцкому Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Телеканал требует провести расследование в отношении депутата по обвинениям в домогательствах

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Телеканал "Дождь" приостановил работу с Государственной думой после того, как комиссии по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого.

О своем решении прервать работу в парламенте руководство канала сообщило на сайте "Дождя".

"Дождь" приостанавливает работу с Госдумой после решения Соответствующее заявление опубликовано на сайте телеканала. Ранее в среду холдинг РБК заявил, что в знак несогласия с вердиктом отзывает всех журналистов, работающих в Госдуме.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба сообщил, что в поведении Слуцкого, которого обвинили в домогательствах к журналисткам, нарушений не обнаружили. Жалобу на нардепа подали продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и журналист Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова.

На сайте "Дождя" сказано, что телекомпания не будет освещать работу Госдумы до тех пор, "пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок". Также канал настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования в отношении Слуцкого.