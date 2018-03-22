Экс-глава ЦРУ уверен, что у России «есть что-то» на Трампа

СЕГОДНЯ 06:28 2018-03-22T06:32:20+03:00

Джон Бреннан считает, что только так можно объяснить «теплое отношение» главы Белого дома к Путину

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У Кремля, возможно, «есть что-то» на президента США Дональда Трампа, что объясняет «теплое отношение» главы Белого дома к российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение высказал бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан.

«Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет», — сказал экс-глава ЦРУ в эфире телеканала MSNBC.

Так Бреннан прокомментировал телефонный звонок Трампа Путину с поздравлениями в связи с победой на выборах президента РФ. По мнению бывшего главы разведки США, другого объяснения поведению американского лидера и его позицию по отношению к Путину просто нет.

Как сообщал сайт kp.ru, 20 марта между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор. Президенты США и России обсудили ситуации в Сирии, КНДР и на Украине. Также стороны обсудили вопрос возможной личной встречи в ближайшее время.