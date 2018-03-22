США выделят на строительство стены с Мексикой $1,6 млрд

СЕГОДНЯ 06:47 2018-03-22T06:51:01+03:00

На эти деньги будет заменено 144 км нынешних невысоких заграждений на более серьезные барьеры

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Из бюджета США на строительство стены с Мексикой будет выделено 1,6 миллиарда долларов. Об этом сказано в бюджете Соединенных Штатов на 2018 финансовый год, который рассматривается в Конгрессе.

Изначально администрация Дональда Трампа требовала на строительство ограждения вдоль американо-мексиканской границы 25 миллиардов долларов. Но после длительных препирательств с демократами, которые были категорически любых трат на эти цели, удалось договориться о сумме чуть более полутора миллионов.

Республиканцы в Конгрессе заверили, что деньги пойдут на строительство 144 километров «физических барьеров», которые заменять существующие сейчас невысокие заграждения. При этом демократы подчеркивают, что бетонная стена, на которой настаивал Трамп, возводиться не будет, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что суд в США отклонил жалобу штата Калифорния на строительство стены на границе с Мексикой. Иск против администрации Трампа подавали калифорнийские власти вместе с организациями, защищающими окружающую среду. Они настаивали на том, что возведение барьера нарушает экологические нормы штата.

Отметим, что строительство стены и пресечение нелегальной миграции в США были основными пунктами предвыборной платформы Трампа.