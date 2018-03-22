СМИ: Лондон убеждает союзников выслать российских дипломатов
Власти Великобритании стараются убедить своих партнеров в необходимости принять жесткие меры в отношении России, в частности выслать российских дипломатов. Сегодня, 22 марта, на саммите ЕС Тереза Мэй намерена выступить с такой инициативой и призвать другие страны Европы последовать примеру Лондона.
Напомним, правительство Соединенного Королевства 16 марта приняло решение выслать из страны 23 российских дипломата и прервать все двусторонние контакты. На это Москва ответила зеркально, выдворив из РФ 23 сотрудника посольства и консульств Великобритании.
Как пишет агентство Bloomberg, глава британского правительства на ужине с главами других государств планирует потребовать осудить Россию в знак солидарности с Великобританией.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что страны Евросоюза 22 марта проведут в Брюсселе двухдневный саммит по широкому кругу вопросов.