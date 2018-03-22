МВД: В Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей задержан экс-депутат Госдумы

СЕГОДНЯ 07:23 2018-03-22T07:26:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у коммерческого банка «Петрокоммерц». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, в 2012 году Златоустовский металлургический комбинат, собственником которого тогда являлся Варшавский, получил у банка «Петрокоммерц» кредит на 2,5 млрд рублей, которые впоследствии были похищены.

«Полицейские установили, что указанный гражданин совместно с соучастниками разработал план, направленный на завладение денежными средствами кредитно-финансового учреждения. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», - рассказала Волк.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у банка «Петрокоммерц» в 2015 году. Вадим Варшавский был депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов (в 2005-2011 годах).