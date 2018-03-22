2018-03-22T09:00:46+03:00
В мире

Датский изобретатель Петер Мадсен рассказал, зачем изувечил тело убитой журналистки

Владелец самой крупной частной подлодки Nautilus заявил, что в его действиях не было сексуального или эротического подтекста
Денис СУХОВ
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Ким Валль и Петер МадсенКим Валль и Петер Мадсен
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Датский изобретатель и создатель самой большой частной подлодки Nautilus Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, рассказал, зачем изувечил ее тело.

На второй день слушаний по делу об убийстве Валль в суде Копенгагена, Мадсен заявил, что журналистка погибла из-за скопления выхлопных газов на подлодке, на борту которой должна была взять у изобретателя интервью. Датчанин признался, что под воздействием газов сам впал в «психотическое состояние» и решил избавиться от тела.

По словам Мадсена, он несколько раз проткнул отверткой тело Валль, «чтобы там не скопились газы». Подозреваемый утверждает, что никакого сексуального или эротического подтекста в его действиях не было.

Также в ходе слушаний продемонстрировали три коротких видео с пытками и обезглавливанием женщин. Записи нашли на жестком диске компьютера в мастерской Мадсена.

Изобретатель отрицает, что ролики вдохновили его на убийство журналистки: он подчеркнул, что сам компьютер ему не принадлежит, и доступ к нему имели несколько человек.

Как сообщал сайт «КП», Ким Валль исчезла 10 августа прошлого года после плавания с Мадсеном на подлодке Nautilius. Сама лодка затонула, но изобретатель сумел спастись. Впоследствии расчлененные и изувеченные останки журналистки нашли в пластиковых пакетах в море.

Изобретатель неоднократно менял показания, утверждая, что Валль погибла в результате несчастного случая, после чего он захоронил ее в море. При этом Мадсен пока никак не объяснил, зачем расчленил тело.

Прокуратура обвиняет Мадсена в убийстве, преступлении сексуального характера и непристойном обращении с трупом.

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