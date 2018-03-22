Власти Италии ввели на севере страны режим ЧП из-за химического загрязнения вод

СЕГОДНЯ 09:17 2018-03-22T09:19:53+03:00

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Совет министров Италии распорядился ввести режим чрезвычайного положения в северной области Венето в связи с сильным загрязнением местных водных ресурсов опасными химическими веществами.

«Я потребовал ввести режим ЧС в Венето еще в сентябре прошлого года. Тогда на меня ополчилось полмира, меня обвиняли в беспочвенных фантазиях и говорили, что правительство никогда не примет подобного решения. Теперь к моему предложению прислушались, жаль только, что впустую было потеряно столько времени», - прокомментировал решение кабмина президент Венето Лука Дзайя.

В трех провинциях области — Виченце, Падуе и Вероне — во многих водоемах зарегистрировано высокое содержание перфторалкила (Pfas). Вещество активно используется при производстве водоотталкивающих тканей и другой продукции массового потребление. Существуют подозрения, что оно является химическим канцерогеном, то есть при его воздействии на организм человека существенно увеличивается вероятность появления злокачественных опухолей.

В ближайшее время итальянское правительство назначит специального комиссара, который будет координировать работы по очистке загрязненных территорий и вод. На эти цели из бюджета министерства по охране окружающей среды выделят 80 млн евро, а еще 40 млн смогут добавить областные власти Венето.