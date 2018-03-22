Радиостанция «Эхо Москвы» отзывает своих корреспондентов из Госдумы

СЕГОДНЯ 09:56 2018-03-22T09:57:32+03:00

"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам главного редактора Алексея Венедиктова, это связано с делом о домогательствах депутата Леонида Слуцкого

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Радиостанция «Эхо Москвы» отзывает своих журналистов из Госдумы. Как сообщил главный редактор станции Алексей Венедиктов, это связано с делом о домогательствах главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

«Эхо Москвы считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов... и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы», - написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что радиостанция выразила солидарность журналисткам, заявившим о домогательствах и СМИ, отозвавшим своим сотрудников из Госдумы.

Напомним, ранее корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и замредактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе обвинили Слуцкого в домогательствах. Накануне прошло заседание комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, где было установлено, что депутат не нарушил поведенческие нормы.

Ранее холдинг РБК и телеканал «Дождь» объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы.