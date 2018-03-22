Песков: Выход США из договора по ПРО поставил под угрозу систему взаимного ядерного сдерживания

СЕГОДНЯ 10:08 2018-03-22T10:11:12+03:00

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Односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне поставил под угрозу международную стабильность и безопасность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Когда США вышли из договора по ПРО, они поставили под угрозу систему взаимного ядерного сдерживания, а это одна из базовых составляющих системы международной стабильности и безопасности. С тех пор Россия не раз становилась мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны», - рассказал Песков в интервью телеканалу RT.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что действия Вашингтона подрывают саму систему ядерного сдерживания, и Москва неоднократно обращала внимание на неприемлемость сложившейся ситуации. Песков подчеркнул, что США отвергли все предложения о взаимных уступках и сотрудничестве ради международной стабильности.

«Никаких встречных шагов, к сожалению, мы так и не увидели. В результате у России не оставалось выбора, кроме как показать, что, независимо от условий, несмотря на постоянные усилия наших западных коллег по созданию «ракетного щита», Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания», - добавил Песков.

Как сообщал ранее сайт «КП», в ходе своего послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин объявил об успешной разработке и испытании новейших видов вооружения, в том числе гиперзвукового.

Российский лидер отдельно подчеркнул, что разработки велись в ответ на развертывание американской системы ПРО у границ нашей страны.