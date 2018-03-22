США выделит $8 млн на продвижение прав человека в КНДР

СЕГОДНЯ 10:27 2018-03-22T10:27:52+03:00

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Конгресс США выделит как минимум $8 млн на продвижение прав человека в Северной Корее. Об этом говорится в бюджете страны на 2018 финансовый год. Согласно документу, деньги поступят в Фонд демократии и Фонд экономической поддержки на развитие их деятельности.

В бюджет США также заложили средства на помощь беженцам из КНДР, сообщает РИА Новости. Накануне Вашингтон и Сеул решили продолжать оказывать давление на Пхеньян, пока руководство страны не развернет программу по денуклиаризации.

Конгрессмены не забыли и Украину. Незалежная получит от американцев $250 млн на «противостояние российскому влиянию», пишет сайт kp.ru. Кроме того, деньги пойдут на укрепление возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии, укрепление демократии в России и сотрудничества со странами НАТО.

Проект бюджета согласован с демократами и республиканцами, окончательно должен быть принят до пятницы, 23 марта. Затем его передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.